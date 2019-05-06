أهدر فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي فرصة التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم القادم، بعد تعادله في مباراته الأخيرة أمام هيديرسفيلد تاون (1-1)، ضمن أحداث الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأوضحت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن فشل اليونايتد في التأهل لمنافسات دوري الأبطال في الموسم الجديد، سيقود الفرنسي بول بوغبا، لاعب وسط الشياطين الحمر، إلى العاصمة مدريد، والانضمام لصفوف الميرينغي.

وأضافت أن المشروع الأبيض ونقص الحوافز لدى مانشستر يونايتد، عامل قوي في جلب بوغبا إلى ريال مدريد، مشيرة إلى أن فشل الشياطين الحمر، سينعكس على راتب اللاعب الفرنسي أيضًا.

وأوضحت الصحيفة أن راتب بوغبا من المتوقع أن ينخفض بنسبة 25%، بعدما فشل الفريق في التأهل لدوري الأبطال، بحسب التقارير التي خرجت في الأسابيع الأخيرة.

وتسعى العديد من الأندية للتعاقد مع بوغبا، خاصة يوفنتوس وريال مدريد.