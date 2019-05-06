"التعليم" تستأنف امتحانات التدريب العملي والتكنولوجيا لطلبة "الإنجاز" بالقطاع

قررت لجنة الامتحانات العامة في وزارة التربية والتعليم استئناف عقد امتحانات التدريب العملي لطلبة الثانوية العامة "الإنجاز" للفروع المهنية في قطاع غزة، اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء ولمدة ثلاثة أيام متتالية.

كما قررت اللجنة عقد امتحان التكنولوجيا العملي والذي كان مقررًا أمس الأحد؛ يوم الخميس المقبل بتاريخ 9-5-2019.

وأكدت اللجنة أنها تتابع بشكل حثيث كافة التطورات، وأنها في حالة انعقاد دائم لاتخاذ القرارات ذات الشأن بما يخدم مصلحة الطلبة.

وتوقفت الامتحانات بفعل العدوان الإسرائيلي على القطاع، والذي بدأ الجمعة الماضي وانتهى فجر الإثنين، وخلّف 27 شهيدًا وأكثر من 150 جريحًا.