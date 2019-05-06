زيدان: ما حدث أمام فياريال يجب ألا يتكرر!

أبدى مدرب ريال مدريد الإسباني، زين الدين زيدان، سعادته بالفوز على فياريال بالنتيجة 3-2، ضمن أحداث الجولة الـ36 من دوري الدرجة الأولى الإسباني.

وذكر زيدان في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "لقد لعبنا بشكل أفضل مما كنا عليه أمام رايو فايكانو، وأغادر بشعور أفضل، واللاعبون أيضًا.. فنحن انتصرنا في ملعبنا وأنا سعيد".

وعن إبراهيم دياز، أجاب "سعيد بما قدمه، فهو بإمكانه القيام بالأشياء بشكل صحيح أو خاطئ، لكنه دائما يحاول على المرمى.. سعيد بأدائه وبقية اللاعبين".

وأضاف: "غياب بيل؟ يجب علي اختيار القائمة وهذا كل شيء.. رسالة له؟ لا، أنتم تفسرون ما تريدون، لكن الأمر كله متعلق باختياراتي للقائمة ولا شيء أكثر".

وتابع "عودة فينيسيوس؟ عليه أن يعمل، تتبقى أمامه مباراتان قبل التفكير في الموسم المقبل، ويمكنه من خلالهما حجز مكانه في كوبا أميركا.. أنا لست تيتي مدرب البرازيل، لكن سنرى ما سيحدث".

وبخصوص تسجيل ماريانو دياز هدفين، قال زيدان "بالتأكيد لم يحصل على الكثير من الفرص بسبب الإصابات، وأنا سعيد من أجله".

وواصل "التراجع في نهاية المباراة؟ لقد حدث ذلك، وهو أمر لا يجب أن يحدث مجددًا، رغم وجود العديد من الأشياء التي أثرت علينا، مثل الحرارة والتعب".

واختتم "كورتوا؟ علي اختيار حارس واحد فقط من ضمن ثلاثة، وقد اخترت كورتوا".