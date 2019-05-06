نتنياهو: المعركة ضد غزة لم تنتهِ بعد

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، ان قوات الجيش ضربت حركتي حماس والجهاد الإسلامي في غزة بقوة كبيرة خلال اليومين الأخيرين.

وقال نتنياهو: "ضربنا أكثر من 350 هدفاً واستهدفنا قادة وعناصر من الحركتين ودمرنا أبراج في غزة تستخدم لأغراض عسكرية". بحسب قوله

وأضاف:" المعركة ضد غزة لم تنتهِ بعد وهي تتطلب الصبر والرشد، ونستعد للمراحل القادمة، وكان الهدف ولا يزال ضمان توفير الهدوء والأمان لسكان الجنوب".

من جهتها قال القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري ان تصريحات نتنياهو حول ضرب المقاومة تثير الاستهزاء، لان المقاومة نجحت في ردع جيش نتنياهو وتمريغ أنفه بالتراب ورسالتنا له هذه الجولة انتهت لكن المواجهة لن تنتهي الا باسترداد الحقوق".

ومنذ ساعات فجر الأحد، قُتل 4 إسرائيليين، وأصيب 130 على الأقل معظمهم بالصدمة، جراء الصواريخ الفلسطينية من قطاع غزة، حسب الإعلام الإسرائيلي

وشهد القطاع، منذ صباح السبت، تصعيدا عسكريا بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، حيث شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية ومدفعية عنيفة على أهداف متفرقة في القطاع، فيما أطلقت الفصائل بغزة رشقات من الصواريخ تجاه جنوبي إسرائيل.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد27 فلسطينيا وإصابة 150 آخرين.