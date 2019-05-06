البريم: القيادة السياسية لازالت في مصر لبحث آليات تنفيذ التفاهمات

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، أن القيادة السياسية لا تزال في مصر لبحث آليات الشروع في تنفيذ بنود التفاهمات وكسر الحصار عن قطاع غزة، عقب التوصل لاتفاق التهدئة بعد جولة من التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة.

وشدّد الناطق مصعب البريم في تصريحات لـ"فلسطين اليوم" على أن المقاومة الفلسطينية استطاعت ردع الاحتلال واجباره على تنفيذ التفاهمات، مبينًا أن المقاومة ستكون حاضرة في حال عاد الاحتلال لارتكاب أي حماقة ضد الشعب الفلسطيني

وثمن البريم الجهود المصرية في التوصل لاتفاق التهدئة، مبينًا أن الجهود السياسية لا تزال جارية لتنفيذ آليات وجدولة بنود التفاهمات وكسر الحصار عن قطاع غزة.

وأشار إلى أن دولة مصر تعهدت بمواصلة تنفيذ بنود تفاهمات التهدئة، لافتًا أنه قد تدخل جهود وأطراف اممية واسلامية على خط تنفيذ اتفاقيات التهدئة.

وحول وجود ضمانات على تنفيذ الاحتلال للتفاهمات، قال "المقاومة هي الوحيدة القادرة على إجبار الاحتلال على تنفيذ التفاهمات وردعه من خلال الميدان، وإذا ما حاول الاعتداء على الشعب الفلسطيني".