"الأشغال": تدمير 830 وحدة سكينة خلال العدوان على قطاع غزة

قالت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم الاثنين، إن الاحتلال دمر عشرات الوحدات السكينة بشكل كامل وآخر بشكل جزئي جراء التصعيد الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة.

وأضاف وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان م. ناجي سرحان في تصريح لإذاعة القدس، أن الاحتلال دمر 130 وحدة سكنية بشكل كامل، و700 وحدة بشكل جزئي، مشيرا إلى أن هذه الإحصائية أولية.

ويشهد قطاع غزة منذ صباح السبت، تصعيدا عسكريا بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، حيث شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية ومدفعية عنيفة على أهداف متفرقة في القطاع، فيما أطلقت الفصائل بغزة رشقات من الصواريخ تجاه جنوبي إسرائيل.

وبلغ عدد الشهداء 25 مواطناً، بينهم (سيدتين وجنينيهما ورضيعتين)، وأصيب نحو 146 آخرين بجروح مختلفة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا الفلسطيني.