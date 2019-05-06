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الشيخ عدنان يُبارك لغزة وشعبها ومقاومتها انتصار الحق على باطل الاحتلال

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 11:11 - 06 مايو 2019
خضر عدنان خضر عدنان
بنك فلسطين
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أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين اليوم الاثنين، أن دماء الشهداء الأطفال والنساء والمقاومين كانت وستبقى غالية وسيبقى ذكرهم نوراً للأجيال أن هناك من دفع من دمه وروحه لحريتنا وعزتنا كرامتنا.

وقال عدنان في بيان صحفي:" بحمده تعالى مشاهد القصاص ممن قتلنا وجرحنا وهدم منازلنا وروّع آمنينا تؤكد على المعية الربانية لشعبنا ومقاومته و"ما رميت إذ رميت ولكن الله رمى".

وتابع: لكل من يدير الظهر لغزة وفلسطين وألمها وأملها نقول راجعوا دواخلكم واخجلوا من أنفسكم وتأكدوا من انسانيتكم والقبلة التي أنتم عليها.

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