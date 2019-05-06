اشتية: نضع كافة إمكانياتنا لخدمة الأهالي في قطاع غزة

قال رئيس الوزراء الحكومة الفلسطينية محمد أشتية أن حكومته تضع كافة إمكانياتها لخدمة الأهالي في القطاع، داعيا إلى وضع الخلافات جانبا والعمل بشكل موحد من أجل الأهالي في القطاع.

وأعلن أن الحكومة وأنها ستسير قوافل المساعدات الإغاثية والطبية، إلى جانب الإيعاز لوزراء الحكومة المتواجدين في القطاع بتقديم كل المساعدات الممكنة.

جاء ذلك خلال افتتاح أشتيه لجلسة مجلس الوزراء الرابعة، المنعقدة في رام الله اليوم الإثنين، ولاتي بدأها بالترحم على شهداء القطاع أدانه العدوان على القطاع.

ودان أشتيه العدوان الذي أستهدف الأطفال والأجنة وضرب البنية التحتية المتهالكة أصلا في غزة، وشرد المئات من بيوتها.

وقال أشتيه إن الحكومة ترحب بأي جهد لوقف أطلاق النار وخاصة الجهود المصرية، مطالبا الأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وقال "ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يقف صامتا أمام جرائم الاحتلال وحياديا امام جثث الأطفال ولا نقبل بالبيانات التي تساوي الجلاد والضحية".