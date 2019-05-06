الاحتلال يخفف من إجراءاته في مستوطنات غلاف غزة

ذكرت وسائل الاعلام العبرية ، أن الإجراءات التي اتخذها الجيش في البلدات المحاذية لقطاع غزة بدأ العمل على تخفيفها، في إشارة إلى عودة محتملة للهدوء بين الطرفين بعد 3 أيام من التصعيد.

وقال موقع "يديعوت احرنوت"، العبري، إن "إسرائيل" بدأت بإزالة الحواجز التي وضعتها قرب المناطق المحاذية للقطاع، كما عادت خطوط السكك الحديدة للعمل كالمعتاد .

ويسود هدوء حذر منذ ساعة مبكرة من صباح الاثنين في محيط قطاع غزة، بعد ليلة نفذت خلالها طائرات الاحتلال غارات على المباني في غزة فيما ردت فصائل فلسطينية بإطلاق صواريخ باتجاه "إسرائيل".

وكانت حماس قد اعلنت عن التوصل الى وقف لإطلاق النار دون ذكر التفاصيل.

ويشهد قطاع غزة منذ صباح السبت، تصعيدا عسكريا بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، حيث شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية ومدفعية عنيفة على أهداف متفرقة في القطاع، فيما أطلقت الفصائل بغزة رشقات من الصواريخ تجاه جنوبي إسرائيل.

وبلغ عدد الشهداء 25 مواطناً، بينهم (سيدتين وجنينيهما ورضيعتين)، وأصيب نحو 146 آخرين بجروح مختلفة جراء العدوان الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا الفلسطيني.