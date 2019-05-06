السودان: استجواب البشير للاشتباه في تورطه بغسل أموال وتمويل الإرهاب

أعلنت النيابة العامة السودانية اليوم الأحد إجراء استجواب جديد لرئيس البلاد المعزول عمر البشير.

وقال النائب العام المكلف في السودان، الوليد سيد أحمد محمود، في بيان إن نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية استجوبت البشير للاشتباه في تورطه في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كانت النيابة العامة قد وجهت اتهاماً للبشير تحت نص المادتين 9/8 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي، والمادة 35 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وفي سياق متصل، وجه النائب العام بتعديل الاتهام في كافة بلاغات القتل التي وقعت في سلسلة التظاهرات التي نظمت بالسودان إلي "القتل العمد"، بدلًا من "الوفاة في ظروف معينة".

وشهد السودان منذ التاسع عشر من كانون أول/ديسمبر الماضي سلسلة تظاهرات للمطالبة بإسقاط النظام في الخرطوم, قتل خلالها نحو "53" متظاهرا وفق التقارير الرسمية، بينما تؤكد تقارير غير رسمية مقتل "70" متظاهرًا .