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"إسرائيل" توقف إمدادات الغاز من حقل تمار نظرًا لأحداث غزة

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 09:23 - 06 مايو 2019
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قالت وزارة الطاقة "الإسرائيلية" في بيان إن وزير الطاقة قرر يوم الأحد وقف إمدادات الغاز الطبيعي بشكل مؤقت من حقل تمار البحري نظرًا لتصاعد أعمال العنف في غزة.

وتتلقى "إسرائيل" معظم إمداداتها من الغاز الطبيعي من تمار الذي يقع في المياه العميقة للبحر المتوسط على بعد نحو 90 كيلومترًا، لكن منصته الإنتاجية تبعد 25 كيلومترًا فقط قبالة الساحل.

ويمكن رؤية قطاع غزة، حيث تصاعد قتال عبر الحدود يوم الأحد، من على المنصة وفي نطاق الصواريخ المقاومة الفلسطينية.

وأعلن وزير الطاقة يوفال شتاينتز حالة الطوارئ لضمان عدم حدوث انقطاعات في توليد الكهرباء، حسبما قالت الوزارة. وهذا يعني عادة استخدام أنواع من الوقود الأحفوري أكثر تكلفة مثل الديزل وزيت الوقود.

وحقل تمار مملوك لكونسورتيوم أمريكي-إسرائيلي ويتضمن نوبل إنرجي الأمريكية وديليك دريلينج الإسرائيلية.

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