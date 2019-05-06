عباس يدرس طلب عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي بشأن غزة

طلب رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، من مندوب فلسطين الدائم لدى الامم المتحدة رياض منصور، دراسة طلب عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي، لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.

وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، في تصريحات أوردتها "وفا"، إن "الصمت المريب للمجتمع الدولي، هو الذي يشجع إسرائيل على التمادي بارتكاب جرائهما بحق شعبنا".

وشدد على أن عباس يجري اتصالات على مختلف المستويات، "من أجل ضمان وقف العدوان على ابناء شعبنا في قطاع غزة وتوفير الحماية الدولية لهم".

ويشهد قطاع غزة منذ صباح السبت، تصعيدا عسكريا بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، حيث شن الجيش الإسرائيلي غارات جوية ومدفعية عنيفة على أهداف متفرقة في القطاع، فيما اطلقت الفصائل بغزة رشقات من الصواريخ تجاه جنوبي إسرائيل.

وبلغ عدد الشهداء 25 مواطناً، بينهم (سيدتين وجنينيهما ورضيعتين)، وأصيب نحو 146 آخرين بجروح مختلفة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا الفلسطيني.