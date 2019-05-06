هدوء وترقب حذر في غزة.. وأبرز تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار

وافقت الفصائل الفلسطينية بغزة على وقف لإطلاق النار مع "إسرائيل" مع ساعات فجر اليوم الاثنين، بعد اندلاع أخطر مواجهات منذ حرب العام 2014، بحسب ما أعلن ثلاثة مسؤولين مطلعين على المفاوضات.

وقد توسّطت مصر في اتّفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ الساعة 4.30 فجرًا بحسب ما قال مسؤول في حركة حماس، اشترط عدم كشف هويتيهما.

كما أكّد مسؤول مصري طلب عدم ذكر اسمه حصول الاتّفاق، بينما لم تشأ متحدثة باسم الجيش الإسرائيلي التعليق.

وقال مراسل لوكالة فرانس برس في غزة:"إن الوضع كان هادئًا عند بدء وقف إطلاق النار. ولم يكن هناك إطلاق صواريخ من جانب الفلسطينيين أو غارات جوية إسرائيلية".

وقال مسؤول فلسطيني لفرانس برس إن: "وقف إطلاق النار تم بشرط أن يكون متبادلًا ومتزامنًا، وبشرط أن يقوم الاحتلال بتنفيذ تفاهمات كسر الحصار عن قطاع غزة".

وبحسب المسؤول الفلسطيني فإنّ من بين الخطوات "سيتم إعادة مساحة الصيد من 6 إلى 15 ميلاً، واستكمال تحسين الكهرباء والوقود واستيراد البضائع وتحسين التصدير".

من جهته، قال وسام زغبر المسؤول في الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين في غزة "إن اتفاق وقف إطلاق النار، يشمل وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، والتزام الاحتلال بتنفيذ اجراءات تخفيف الحصار بما فيها فتح المعابر".

وكانت مصادر مطلعة قد كشفت فجر اليوم الاثنين، عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة والاحتلال الإسرائيلي.

وذكرت المصادرلـ"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية"، أن الاتفاق الذي جرى بجهود عربية ودولية يبدأ منذ الساعة الرابعة والنصف من فجر اليوم.

واستشهد خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع الذي استمر يومان، 25 مواطناً وأصيب نحو 146 آخرين بجروح مختلفة.

وقتل أربعة إسرائيليين وأصيب العشرات، جراء قصف المقاومة قوات الاحتلال ومواقعه ومستوطناته بمئات الصواريخ والقذائف، ردا على العدوان الإسرائيلي.