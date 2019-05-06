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حماس: أي تهدئة لا تلزم الاحتلال برفع الحصار عن غزة ستكون "هشة"

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 02:54 - 06 مايو 2019
بنك فلسطين
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أكدت حركة "حماس"، فجر يوم الاثنين، أن أي تهدئة لا تلزم الاحتلال الإسرائيلي برفع الحصار عن قطاع غزة "ستكون هشة".

وقال عبد اللطيف القانوع المتحدث الحركة: "إن أي تهدئة لا تُلزم الاحتلال برفع الحصار عن قطاع غزة ستكون هشة وقابلة للانهيار من جديد وستفجر الأوضاع لاحقاً".

وكانت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة أكدت أن المعركة مع الاحتلال الإسرائيلي لن تتوقف قبل الاستجابة لمطالب شعبنا.

وشددت الغرفة في بيان لها، مساء الأحد، على أن المقاومة لن تسمح بخروج المستوطنين من الملاجئ طالما تنكرت قيادة العدو لتفاهماتها مع المقاومة.

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