"صنع في فلسطين".. صاروخ "بدر 3" حديث مواقع التواصل

انهال روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بالتغريدات والمنشورات على "توتير" و"فيس بوك" عبر وسم #صنع_في_فلسطين ، وسط حالة من الاحتفاء والفخر بالصاروخ المتطور الذي أعلنت سرايا القدس.

وأعلنت سرايا القدس عبر موقعها الالكتروني، عن إطلاق صاروخ بدر "3" الذي استخدمته في قصف مدينة عسقلان المحتلة ردًا على التصعيد الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

"وكالة فلسطين اليوم الإخبارية" رصدت بعض التدوينات والمنشورات عبر مواقع التواصل، فغرّت ميس القناوي عبر حسابها على "تويتر": "سرايا القدس تُعلن عن إدخالها صاروخ "بدر-3" الخدمة لأول مرة!".

وتؤكد القناوي في تغريدتها، أن المقاومة الفلسطينية أثبتت أنها العامل المتحكم في سير الحرب، وتحديد نقطة بدايتها ونهايتها، رغم إمكانات العدو، لكن العوامل الموضوعية الأخرى، تصب في صالح المقاومة، وأهمها جودة المقاتل، والحاضنة الشعبية.

ودوّن الناشط علي: "بدرُ العذاب يهوي أعداء الله الغاصبين المحتلين انتقاماً ونقمة، سابقاً طلوع هلال شهر الرحمة على المؤمنين في غزة".

وعبر "فيس بوك" كتب الناشط جواد منصور: "السرايا طالبت أن يفّهم الإسرائيليون الرسالة جيدًا، ونظرًا لغبائهم وضحت لهمُ الصورة أكثر، والآية تُزين الحائط خلف فضلُ الله وكرمه على المقاومين "صواريخ بدر ٣".

وتابع منصور في منشورة: "إذا دققنا في الفيديو، سنجد صاروخًا مشابهًا للنُسخ المصنعة، لكنهُ أضخم وذو رأسٍ حربي مختلف، حتى القاعدة مُختلفة في لونها، وهذه المُقاومة ذكية، وتعرف كيف تُدير المعركة!".

وكتب آخر: "زوال إسرائيل امر محتوم و فلسطین سوف تحرر کل رصاص وکل صاروخ الذي یطلقه المقاومه وكل صاروخ الذي یطلقه الاحتلال مسمار في نعش إسرائیل، الاحتلال یظن أن غزة أضعف حلقة في سلسلة المقاومة، لکن غزة تقاوم وتفشل المخططات الصهیونیة".

واختصر الناشط محمد تدوينته وغرّد: "الاسم بدر، 3 مداه، 40 كيلو رأس المتفجر، 250 كيلو غرام، يعني بدخل العمارة يمين بشمال، "صنع في فلسطين، هذا بعضٌ من بأس الابطال".

وغرّد ضيف الله الشامي: "الرد الذي قامت به سرايا القدس والفصائل الفلسطينية المجاهدة هو المسار الصحيح الذي سيوقف العدو الصهيوني عند حده، وما الذعر الذي منيت به إسرائيل بسبب إطلاق بضعة من الصواريخ إلا شاهدا كبيرا على صوابية مسار الجهاد في سبيل الله وتحرير المقدسات الإسلامية".

واكتفى الناشط مؤمن قطراوي بالقول: "صواريخ ’’ بدر3 ’’ فخر الصناعة الوطنية .. سلمت اياديكم ’’ سرايا القدس ’’ ( وما خفي أعظم )".

وكانت بثت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مساء الأحد، رسالة مهمة عبر موقعها الالكتروني موجهة إلى الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في غلاف غزة.

ويظهر في الفيديو لحظات إطلاق مجاهدي سرايا القدس للصاروخ تجاه مدينة عسقلان في الوقت الذي ذكرت فيه المقاومة أن الصاروخ يصل مداه 40 ك/م، وقادر على حمل مواد متفجرة بزنة 250 كيلو جراماً.

وتوعدت سرايا القدس خلال الرسالة المصورة التي عرضت خلالها الصاروخ الاحتلال بأن القادم أعظم.

الاسم بدر 3

مداه 40 كيلو

رأس المتفجر 250 كيلو غرام

يعني بدخل العمارة يمين بشمال



"صنع في فلسطين، هذا بعضٌ من بأس الابطال"???? — mohammed mq (@mohammedmq1) ٥ مايو ٢٠١٩

بدرُ العذاب يهوي أعداء الله الغاصبين المحتلين انتقاماً ونقمة، سابقاً طلوع هلال شهر الرحمة على المؤمنين في #غزة...



صاروخ بدر 3 الذي أعلن عنه مجاهدو سرايا القدس. pic.twitter.com/gBLECG8FyK — علي (@WFMahdi255) ٥ مايو ٢٠١٩

الرد الذي قامت به سرايا القدس والفصائل الفلسطينية المجاهدة هو المسار الصحيح الذي سيوقف العدو الصهيوني عند حده وما الذعر الذي منيت به إسرائيل بسبب إطلاق بضعة من الصواريخ إلا شاهدا كبيرا على صوابية مسار الجهاد في سبيل الله وتحرير المقدسات الإسلامية.#دائرة_النار_تتسع — ضيف الله الشامي (@dhaifuIlahshamy) ٥ مايو ٢٠١٩

صواريخ ’’ بدر3 ’’

فخر الصناعة الوطنية .. سلمت اياديكم ’’ سرايا القدس ’’

( وما خفي أعظم ) — Momen Qatrawi (@MoumenQatrawi) ٥ مايو ٢٠١٩

سرايا القدس تُعلن عن إدخالها صاروخ "بدر-3" الخدمة لأول مرة!

المقاومة الفلسطينية أثبتت أنها العامل المتحكم في سير الحرب، وتحديد نقطة بدايتها ونهايتها، رغم إمكانات العدو، لكن العوامل الموضوعية الأخرى، تصب في صالح المقاومة، وأهمها جودة المقاتل، والحاضنة الشعبية.#غزة_تقاوم — ميس القناوي (@MaisAlQinawie) ٥ مايو ٢٠١٩

زوال #اسرائیل امر محتوم و #فلسطین سوف تحرر

کل رصاص وکل صاروخ الذی یطلقه المقاومه وکل صاروخ الذی یطلقه الاحتلال مسمار فی نعش اسرائیل

الاحتلال یظن ان #غزه أضعف حلقة في سلسلة #المقاومه لکن #غزة_تقاوم وتفشل المخططات الصهیونیة کـ #صفقة_القرن #بدر_3 #الموت_لإسرائيل #الصفقة_لن_تمر pic.twitter.com/0FgGJ3R5hV — فلسطين سوف تحرر (@ma_hashemich) ٥ مايو ٢٠١٩











