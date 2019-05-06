الأهلي يقفز لصدارة الدوري المصري

حقق فريق الأهلي فوزاً ثميناً على النجوم بهدفين نظيفين مساء الأحد على ملعب بترو سبورت، في اللقاء المؤجل من الجولة 29 للدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وسجل ثنائية الأهلي، المغربي وليد أزارو، ورمضان صبحي في الدقيقتين السابعة، و85 على التوالي، لينجح الفريق الأحمر في تحقيق الفوز الثالث على التوالي، بعد عبور المصري، وطلائع الجيش.

وحصل النجوم على ركلة جزاء، بعد التحام بين أيمن الغباشي، وأحمد فتحي، ونال محمد الشناوي حارس الأهلي إنذاراً للاعتراض، لكنه تصدى لضربة الجزاء التي نفذها صلاح أمين مهاجم النجوم بالدقيقة 95.

كما اعتلى الأهلي صدارة ترتيب الدوري بـ 67 نقطة، وبفارق نقطتين عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، الذي لعب مباراتين أكثر، بينما تأزم موقف النجوم، بعدما تجمد رصيده عند 25 نقطة في المركز الأخير.