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الغرفة المشتركة: لن تتوقف المعركة قبل استجابة الاحتلال لمطالب شعبنا

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 01:08 - 06 مايو 2019
الغرفة المشتركة الغرفة المشتركة
بنك فلسطين
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أكدت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة أن المعركة مع الاحتلال الإسرائيلي لن تتوقف قبل الاستجابة لمطالب شعبنا.

وشددت الغرفة في بيان لها، مساء اليوم الأحد، على أن المقاومة لن تسمح بخروج المستوطنين من الملاجئ طالما تنكرت قيادة العدو لتفاهماتها مع المقاومة.

وكانت مصادر فلسطينية أكدت أن فصائل المقاومة رفضت، مساء اليوم الأحد، مقترحًا إسرائيليًا للتهدئة مقابل التهدئة.

وأوضحت المصادر لـ"الجزيرة"، أن وفدي الجهاد الإسلامي و"حماس" المتواجدان في القاهرة يصران على تطبيق التفاهمات التي تمت برعاية مصرية ودولية مع الاحتلال الإسرائيلي دون شروط.

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