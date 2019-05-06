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تعزيزات "إسرائيلية" على حدود غزة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 00:28 - 06 مايو 2019
بنك فلسطين
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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي استدعاء عدة كتائب إلى حدود قطاع غزة مساء اليوم الأحد.

وأظهر فيديو مصور عددًا من الدبابات والاليات العسكرية في طريقها للحدود مع غزة.

ويأتي هذا القرار بعد ساعات قليلة من قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، بتوسيع العمليات الإسرائيلية ضد قطاع غزة.

وجاء في بيان صادر عن "الكابينيت" مساء الأحد، أن "الكابينيت أوعز لجيش الاحتلال بمواصلة الضربات وبالاستعداد للمراحل القادمة".

واعلنت الصحة بغزة استشهاد 25 مواطنًا جراء قصف الاحتلال لمناطق مختلفة من غزة.

وكانت المقاومة قد قصفت مستوطنات الاحتلال بمئات الصواريخ والقذائف ما ادى الى مقتل 3 مستوطنين وعدد من الاصابات.

 

 

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