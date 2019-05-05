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الجهاد الاسلامي تنعى المناضل الكبير رباح مهنا

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 23:22 - 05 مايو 2019
رباح مهنا رباح مهنا
بنك فلسطين
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نعت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين القائد الوطني الكبير الرفيق الدكتور رباح مهنا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، الذي توفي اليوم بعد صراع مع المرض.

و تقدمت الحركة بأحر التعازي لعائلة المرحوم الدكتور رباح مهنا ولأسرته وزوجته وأبنائه ، و الرفاق في الجبهة الشعبية ، مؤكدة على المضي معا في طريق النضال والمقاومة والحفاظ على الثوابت وحماية الحقوق والذود عن المقدسات .

ووفاءً للفقيد الراحل ولكل الشهداء، دعت الحركة للاستجابة لنداءات الفقيد العزيز بتحقيق الوحدة وانهاء الانقسام والاصطفاف في مواجهة العدو. 

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