الجهاد الاسلامي تنعى المناضل الكبير رباح مهنا

نعت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين القائد الوطني الكبير الرفيق الدكتور رباح مهنا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، الذي توفي اليوم بعد صراع مع المرض.

و تقدمت الحركة بأحر التعازي لعائلة المرحوم الدكتور رباح مهنا ولأسرته وزوجته وأبنائه ، و الرفاق في الجبهة الشعبية ، مؤكدة على المضي معا في طريق النضال والمقاومة والحفاظ على الثوابت وحماية الحقوق والذود عن المقدسات .

ووفاءً للفقيد الراحل ولكل الشهداء، دعت الحركة للاستجابة لنداءات الفقيد العزيز بتحقيق الوحدة وانهاء الانقسام والاصطفاف في مواجهة العدو.