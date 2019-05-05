الاحتلال يوقف امداد غزة بالوقود عبر معبر كرم ابو سالم

قررت سلطات الاحتلال وقف تزويد قطاع غزة بالوقود عبر معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة، وذلك بدءا من مساء اليوم الأحد، في ضوء التصعيد الأخير.

وقال ما يسمى منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية بيان له: "نعلن هذا المساء اليوم الأحد عن وقف إدخال الوقود إلى قطاع غزة من خلال معبر كرم أبو سالم".

ويأتي هذا القرار بعد ساعات قليلة من قرار المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، بتوسيع العمليات الإسرائيلية ضد قطاع غزة.

وجاء في بيان صادر عن "الكابينيت" مساء الأحد أن "الكابينيت أوعز لجيش الاحتلال بمواصلة الضربات وبالاستعداد للمراحل القادمة".

ويقصف الاحتلال منذ امس قطاع غزة ما ادى الى استشهاد 25 مواطنا.