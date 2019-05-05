الرابطة الاسلامية تدين استهداف مكتبها من قبل طائرات الاحتلال

أدانت الرابطة الإسلامية، الاطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين العدوان المتواصل ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة، و استهداف مكتبها الرئيسي بمدينة غزة.

و قال الموجه العام للرابطة، منذر عزام: "أمام استمرار حلقات مسلسل العدوان الصهيوني المتواصل على شعبنا وممتلكاته ومكتسباته وبأقسى أنواع الغطرسة والعنجهية العنصرية فإننا في الرابطة الاسلامية الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، نستنكر وندين بشدة الاستهداف المتعمد والمقصود من قبل قوات الاحتلال الصهيوني لمكتبنا الرئيسي في عمارة أبو قمر الكائن في تل الهوى بشارع الصناعة".

و اعتبر عزام أن ما حدث هو استهداف حقيقي لمقدرات شعبنا ومحاولة لكسر إرادة الصمود ورغم أنه عملنا في تقديم المساعدات الطلابية والحريصين على الدفاع عن حقوق الطلبة في التعليم وتوفير فرص تعليمية لمن لا يمتلكون القدرة المادية أو المعنوية وذلك من أجل تخفيف العبء الاقتصادي والسياسي والحصار المفروض باغلاق المعابر وعدم قدرتهم لذهاب للتعليم بالخارج لأكثر من ١٣ عام على التوالي .

وقال عزام :" إن استهداف وتدمير مقرنا محاولةٌ إسرائيلية يائسة للتشويش على خدماتنا الطلابية والتعليمية لأهلنا المحاصرين في قطاع غزة ".

ودعا عزام الجهات الخيرية للوقوف بجانب الشعب الفلسطيني وخاصة الطلبة في مساندتهم وتوفير الدعم لإرجاع افتتاح هذا المكتب الطلابي الخدماتي الحريص على التعليم وعلى الطلبة لنكون عنوان للعلماء والمتعلمين وأيضاً نكون شوكة في وجه هذا العدو المتغطرس والعنجهي .