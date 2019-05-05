الاحتلال يرتكب مجزرة ويستهدف الاطفال و الاجنة في البطون

تواصل قوات الاحتلال الصهيوني عدوانها على قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي، حيث ارتكبت عدة مجازر ضد المدنيين الآمنين في بيوتهم، في سلسلة غارات جوية استهدفت منازل المواطنين في أنحاء متفرقة في القطاع.

و أسفرت الهجمات التي شنها الاحتلال عن استشهاد 25 شهيداً حتى اللحظة، من بينهم نساء و أطفال و أجنة في بطون امهاتهم.

و وفقاً للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، فإن من بين 25 شهيداُ هناك 3 سيدات منهن اثنتين حوامل بأجنة استشهدوا في بطونهم ورضيعتين وطفل.

*الشهيدة فلسطين أبو عرار وجنينها عبدالله ورضيعتها صبا 18 شهر.

*الشهيدة أماني المدهون وجنينها أيمن.

*الشهيدة الرضيعة ماريا الغزالي 4 شهور .

*الشهيد الطفل عبد الرحمن ابوالجديان 12 عام.

و من جهته قال وكيل وزارة الصحة ورئيس لجنة الصحة الإنجابية د. يوسف أبو الريش "إن استهداف الاحتلال الإسرائيلي للنساء الحوامل والاجنة في احشائهن انما يعكس حجم الاجرام والعداء لمعاني الحياة.

وأضاف: ان استهداف المحتل للحوامل يستوجب مواقف واضحة وحازمة من المؤسسات الأممية المعنية بحماية المرأة والسيدات الحوامل.

ولم يتوقف مسلسل الجرائم الإسرائيلية، بحق الشعب الفلسطيني منذ عقود طويلة، فقد عملت سلطات الاحتلال، على تنفيذ أبشع جرائمها بحق الأطفال والنساء والرجال، وكان آخرها استشهاد سيدتين حوامل.