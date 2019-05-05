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الاحتلال يعلن حالة التأهب خشية من عملية تسلل من غزة لإحدى المستوطنات

  • فلسطين اليوم - ترجمة خاصة
  • 22:30 - 05 مايو 2019
جلعاد اردان جلعاد اردان
بنك فلسطين
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اعطى وزير الامن الداخلي الصهيوني، جلعاد اردان تعليماته لقوات الشرطة وحرس الحدود ومصلحة السجون لرفع حالة التأهب، خشية من استمرار القتال مع غزة لوقت طويل.

و وفقاً لموقع "المستوطنين" الاخباري العبري، طالب اردان قوات الشرطة مواجهة اية سناريوهات تتمثل بتسلل مسلحين فلسطينيين من غزة عبر البحر لإحدى المدن او المستوطنات الاسرائيلية الواقعة على شاطئ البحر.

كما اعطى اردان تعليماته لتعزيز قوات الشرطة في القدس وقرب المسجد الأقصى لصد اي مظاهرات في اول جمعة من شهر رمضان.

ودعا ضباط مصلحة السجون لقمع اية احتجاجات من قبل أسرى حماس والجهاد الاسلامي داخل سجون الاحتلال.

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