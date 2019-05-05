دول عربية تعلن غداً أول أيام شهر رمضان المبارك

أعلنت كل من السعودية والإمارات والأردن وفلسطين أن غداً الاثنين، هو أول أيام شهر رمضان المبارك، بعد تحري رؤية هلال الشهر الفضيل.

وأعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، مساء اليوم الأحد، أن يوم غد الإثنين هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وقال المفتي، إنه في الاجتماع الذي عقدته دار الإفتاء الفلسطينية في المسجد الأقصى المبارك لتحري هلال شهر رمضان لهذا العام 1440هـ، ثبتت رؤية هلال شهر رمضان هذه الليلة، وعليه؛ يكون يوم غد الإثنين السادس من أيار للعام 2019 هو أول أيام شهر رمضان المبارك.

وكالة الأنباء السعودية "واس"، قالت: "إن المحكمة العليا "عقدت جلسة مساء الأحد، الثلاثين من شهر شعبان لهذا العام 1440هـ، حسب تقويم أم القرى للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440هـ".

وأضافت: "بعد الاطلاع على جميع ما وردها والنظر فيه وتأمله، ولأنه قد شهد عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر رمضان المبارك هذه الليلة، وبناء عليه، (...)، فإن المحكمة العليا تقرر: أن يوم غد الأثنين 1/9/1440هـ حسب تقويم أم القرى الموافق 6/5/2019م، هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440هـ".

وأعلنت دولة الإمارات أن، الاثنين، هو أول أيام شهر رمضان المبارك في الدولة، وفق ما ذكرت وكالة "وام".

كما نقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن مفتي عام المملكة، محمد الخلايلة، أن يوم الاثنين هو الأول من شهر رمضان لعام 1440هـ، بعد تمكن الدائرة من رؤية هلال الشهر في سماء المملكة.