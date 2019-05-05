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التعليم بغزة: تعليق الدوام بمدارس القطاع لحين تغير الأوضاع الراهنة

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 20:55 - 05 مايو 2019
طلاب مدارس طلاب مدارس
بنك فلسطين
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أعلنت وزارة التربية و التعليم في قطاع غزة تعليق الدوام بمدارس القطاع، نظراً للأوضاع الأمنية الراهنة.

و أكد وكيل الوزارة، زياد ثابت في تصريح لـ "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" تعطيل الدوام بشكل كامل لحين تغير الظروف الراهنة.

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