التعليم بغزة: تعليق الدوام بمدارس القطاع لحين تغير الأوضاع الراهنة

أعلنت وزارة التربية و التعليم في قطاع غزة تعليق الدوام بمدارس القطاع، نظراً للأوضاع الأمنية الراهنة.

و أكد وكيل الوزارة، زياد ثابت في تصريح لـ "وكالة فلسطين اليوم الاخبارية" تعطيل الدوام بشكل كامل لحين تغير الظروف الراهنة.