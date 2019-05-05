التربية تعلن تأجيل امتحانات التدريب العملي لطلبة غزة

قررت لجنة الامتحانات العامة في وزارة التربية والتعليم تأجيل امتحانات التدريب العملي للفروع المهنية لطلبة الثانوية العامة " الإنجاز" في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) فقط؛ نظراً للظروف الراهنة والمتصاعدة والتي تتمثل في عدوان الاحتلال المتواصل على أهلنا في قطاع غزة.

وأشارت اللجنة، في بيان صحفي، إلى أنها اتخذت هذا القرار حرصاً على سلامة الطلبة وضرورة توفير الأجواء المناسبة لهم والتي تمكنهم من أداء الامتحانات في أجواء طبيعية بعيدة عن التوتر، وأنها ستعلن عن المواعيد الجديدة لامتحانات التدريب العملي لاحقاً.

وتمنت اللجنة السلامة لطلبتنا ودعتهم إلى مواصلة استعدادهم وتكثيف جهودهم لرفع راية التعليم في وجه هذا العدو المتغطرس.