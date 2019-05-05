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المقاومة تجبر الاحتلال على وقف استخراج الغاز

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 20:08 - 05 مايو 2019
غاز غاز
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قالت وسائل إعلام عبرية اليوم الأحد، إن وزارة الطاقة الإسرائيلية قررت وقف استخراج وتمرير الغاز الطبيعي من حقل "تمار" مؤقتًا؛ على إثر التصعيد العسكري المستمر مع قطاع غزة.

ووفقاً لموقع "والا" العبري، فإن وزير الطاقة يوفال شتاينتس قرر وقف استخراج وتمرير الغاز الطبيعي من حقل تمار مؤقتًا، في ضوء الوضع الأمني المتوتر.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، استهداف ناقلة جند وسيارة عسكرية شرق المحافظة الوسطى وشمال القطاع بصاروخ كورنيت.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية رشقات صاروخية تجاه المدن والبلدات جنوب "إسرائيل" ما أدى لمقتل 3 اسرائيليين منذ فجر اليوم الأحد.

 

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