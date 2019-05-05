مسيرة في رام الله رفضا للعدوان وتأييدا للمقاومة في قطاع غزة

على دوار المنارة وسط رام الله كان الشاب "حسام ابو النصر"، عصر اليوم الأحد، يقف حاملا يافطة كتب عليها "تضامنا مع غزة"، هو من غزة وعائلته فيها، وهو ما جعله يعيش يومين من القلق والغضب على ما يجري من قصف وتدمير فيها.

يقول:" أعيش في رام الله منذ سنوات ولكن في القطاع كل أهالي، بدلا من أن يسمح لنا بزيارتهم مع أول رمضان، ها نحن هنا نراقب موتهم وتدمير منازلهم والقصف الذي حول حياتهم لجحيم".

أبو نصر كان ممن شاركوا في الوقفة التي دعت إليها لجنة تنسيق العمل الوطني والشعبي في رام الله واشترك فيها إلى جانب عشرات المواطنين شخصيات دينية ووطنية وإسلامية رفضا للعدوان على القطاع، وضد جرائم الاحتلال التي طالت الأطفال والنساء والشيوخ.

وحمل المشاركون في الوقفة التي تحولت إلى مسيرة جانب شوارع المدينة يافطات كتب عليها عبارات تضامنية مع القطاع وشعارات تدعو للوحدة " تحية لغزة من رام الله ويسقط العدوان" وحدة دم ضفة مع قطاع وحدة دم لا تباع...".

وقال منسق لجنة التنسيق عصام أبو بكر:" في هذه الوقفة أردنا أن نقول لكل العالم أننا جسدا واحد، فالضربات تشتد على القطاع يوما بعد يوم، والتي تشكل استهداف واضح وصريح للشعب الفلسطيني".

وتابع قائلا:" إسرائيل مصرة أن تقتل وتغتال وتهدم البيوت وتستهدف المدنيين مستمدة الضوء الأخضر من الولايات المتحدة الأمريكية".

وشدد أبو بكر على ضرورة الوقوف أمام هذا العدوان وصده، وأضاف:" شعبنا الفلسطيني لن يدفع فاتورة صفقة الدم من خلال أبنائه، لا بد من تحرك سياسي ودبلوماسي لصد هذا العدوان بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة ".

ودعا أبو بكر باسم لجنة التنسيق الفصائل أبناء الشعب الفلسطيني كله في جميع المحافظات، الخروج إلى الشوارع والتضامن مع القطاع، معلناً إن الفعاليات المساندة للقطاع في الشارع الفلسطيني ستتواصل يوميا.