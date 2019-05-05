كتائب القسام تنشر مقطعاً مرئياً لاستهداف جيب عسكري اسرائيلي بالكورينت شمال غزة

تبنت "كتائب الشهيد عز الدين القسام" (الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية ـ حماس) في قطاع غزة إطلاق صاروخ موجه على مركبة عسكرية إسرائيلية الأحد.

الجيب العسكري الإسرائيلي المستهدف شمال قطاع غزة الجيب العسكري الإسرائيلي المستهدف شمال قطاع غزة

وفي بيان صادر عنها، ذكرت التالي:

"أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، استهداف مركبة عسكرية شمال القطاع بصاروخ موجه مطوّر.

وأكدت الكتائب أنها وفي إطار عمليات الغرفة المشتركة للرد على العدوان، كتائب القسام تستهدف مركبة عسكرية صهيونية شمال القطاع بصاروخ موجه مطور وتصيبها بشكل مباشر".