وفاة القيادي في الجبهة الشعبية رباح مهنا بغزة

تُوفي مساء يوم الأحد، عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية الدكتور رباح مهنا (70 عاماً)، بعد صراعٍ طويل مع المرض.

ووفاته المنية خلال تواجده في إسبانيا خلال زيارته لنجله.

وعرف المرحوم بمواقفة الوطنية الثابتة من القضية الفلسطينية وكان من أشد المعارضين للتفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي ولاتفاقية اوسلو العقيمة.

سيرة المرحوم رباح مهنا:

- مواليد عام 1948 م عاش وترعرع في غزة حي الشجاعية.

- استشاري أمراض الغدد والسكر في وزارة الصحة الفلسطينية.

- حاصل على بكالوريوس وماجستير في الطب من مصر وبريطانيا .

- مؤسس اتحاد لجان العمل الصحي ومستشفى العودة .

- نائب رئيس الجمعية الطبية لقطاع غزة منتخب من العام 1981 – 1991 .

- نائب الدكتور حيدر عبد الشافي رئيس جمعية الهلال الأحمر لقطاع غزة، وعضو لمجلس إدارته لمدة ( 10 سنوات) .

- ساهم في تأسيس وتفعيل العديد من المؤسسات مثل ( إتحاد لجان العمل الزراعي ، جمعية بنك الدم ، ومؤسسة الضمير )

- عضو المجلس الصحي الفلسطيني الأعلى منذ العام 1993 وحتى عام 1996 .

- عضو الوفد الفلسطيني لمؤتمر السكان في الأمم المتحدة في نيويورك .

- قام بالعديد من الدراسات والأبحاث في مجال الصحة والتنمية .

- عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ومسؤولها في قطاع غزة .

- أعتقل إداريا من قبل قوات الاحتلال في العام ( 1991 – 1992 ) .

- أعتقل لدى السلطة الفلسطينية في عام 2002 على خلفية قتل الوزير الإسرائيلي رحبعام زئيفي .

- منع من السفر وفرضت علية الإقامة الجبرية لسنوات طويلة منذ العام ( 1981 - 1994 ).

- عضو اللجنة السياسية في القيادة الوطنية الموحدة إثناء انتفاضة عام 1987.

- عضو لجنة المتابعة العليا للقوى الوطنية والإسلامية .

- مؤسس مركز الدراسات الجماهيرية.