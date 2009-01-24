رضوان: وفد حماس وصل إلى القاهرة لبحث مسألة فتح المعابر بشكل كامل

فلسطين اليوم - غزة

قال الناطق باسم حركة حماس اسماعيل رضوان ان وفد حماس وصل الى القاهرة من اجل بحث مسالة فتح المعابر بشكل كامل.

واضاف انه لا يمكن التحدث عن تهدئة طويلة الامد او تهدئة مفتوحة كما ان حماس لن تكون جزءا في اي ترتيبات امنية، مشدداً على تمسك حماس بما وصفه بخيار المقاومة.

وكان القيادى فى حركة حماس خليل ابو ليلة قد قال انه من المستحيل ان يتم التوصل الى اتفاق تهدئة بشكل كامل ونهائى الا بعد التقاء كافة الفصائل الفلسطينية لتوافق عليه.

وردا على سؤال حول موضوع غلعاد شليط قال ابو ليلة ان حركة حماس والفصائل الفلسطينية الاخرى لن تتنازل قيد انملة عن الشروط التي وضعتها للافراج عن شليط.