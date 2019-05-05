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وقفة احتجاجية رفضاً للعدوان على غزة برام الله

  • فلسطين اليوم - رام الله
  • 18:44 - 05 مايو 2019
بنك فلسطين
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شارك العشرات من المواطنين الفلسطينيين عصر اليوم الاحد في وقفة احتاجية برام الله رفضا للعدوان الإسرائيلي وانتصارا لقطاع غزة.

ورفع المشاركون لافتات منددة بالعدوان الاسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، مطالبين المجتمع الدولي بالتدخل لوقف التصعيد.

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