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الاحتلال يدمر مبنى الأمن الداخلي غرب غزة والداخلية تعلق

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 18:11 - 05 مايو 2019
قصف - ارشيف قصف - ارشيف
بنك فلسطين
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استهدفت طائراتُ الاحتلالِ الإسرائيلي مساء اليوم الأحد مقرًا للأمن الداخلي في مدينة غزة، بجوار "قصر الحاكم" ودمرته بالكامل.

وقالت وزارة الداخلية أن طائرات الاحتلال قصفت المقر الرئيس لقيادة جهاز الأمن الداخلي غرب مدينة غزة، مما أدى إلى تدميره بشكل كامل.

وأضافت "إن إقدام الاحتلال على هذه الجريمة، لن ينال من عزيمتنا، وجهاز الأمن الداخلي سيظل قائماً بمهامه الوطنية في ملاحقة عملاء الاحتلال، والمحافظة على استقرار الجبهة الداخلية، وحماية ظهر المقاومة، وسيقف بالمرصاد لأجهزة أمن الاحتلال ومخابراته، وإن صراعنا الأمني مع الاحتلال ما يزال مستمراً".

وقالت وزارة الصحة أن 12 شهداء و93 إصابة حصيلة العدوان المتواصل على قطاع غزة.

وما زال العدوان الإسرائيلي مستمرًا على قطاع غزة، فيما تواصل المقاومة الرد على جرائم الاحتلال.

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