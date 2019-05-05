اعلام الاحتلال: غزة تنقل رسالة لمصر بشأن العدوان وهذه فحواها

كشفت وسائل إعلام عبرية اليوم الاحد، عن نقل فصائل المقاومة الفلسطينية رسالة إلى جهاز المخابرات المصرية بشأن الوضع الأمني المتوتر في قطاع غزة.

وبحسب موقع " i24NEWS" العبري، فإن الفصائل أخبرت المخابرات المصرية بمطالبتها ايقاف دولة الاحتلال تنفيذها قرار الاغتيالات، والا ستكون "تل أبيب" في مرمى النيران الليلة.

وأعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" وسرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أعلنتا استهداف ناقلة جند وسيارة عسكرية شرق المحافظة الوسطى وشمال القطاع بصاروخ كورنيت.

وأطلقت المقاومة الفلسطينية رشقات صاروخية تجاه المدن والبلدات جنوب "إسرائيل" ما أدى لمقتل 3 اسرائيليين منذ فجر اليوم الأحد.