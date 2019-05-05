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مراسلنا: استشهاد مواطنين اثنين جراء استهداف مجموعة من المواطنين في مخيم البريج وسط قطاع غزة

  • فلسطين اليوم
  • 17:23 - 05 مايو 2019
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مراسلنا: استشهاد مواطنين اثنين جراء استهداف مجموعة من المواطنين في مخيم البريج وسط قطاع غزة

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