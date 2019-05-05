مراسلنا: استشهاد مواطنين اثنين جراء استهداف مجموعة من المواطنين في مخيم البريج وسط قطاع غزة
البطنيجي يكشف آخر تفاصيل قضية الطفل شقفة.. وماذا عن ملابسه؟
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