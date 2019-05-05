تعرف على صاروخ الـ«كورنيت» الذي حطم رؤوس الإسرائيليين شرق غزة

تمكن مقاتلو المقاومة الفلسطينية ظهر اليوم الأحد، من استهداف جيبًا عسكريًا شمال قطاع غزة وناقلة جند شرق البرج بصواريخ من نوع كورنيت.

وقال مصدر كبير في المقاومة في تصريحات صحفية ان افراد من المقاومة استهدفوا الجيب التابع للاستخبارات الإسرائيلية شما قطاع غزة، مؤكداً أن لدى المقاومة مفاجآت عديدة للاحتلال.

وأعلنت المصادرالإسرائيلية مقتل إسرائيليين اثنين جراء استهداف الجيب العسكري شمال قطاع غزة.

في السياق، أعلنت كتائب القسام وسرايا القدس مسؤوليتها المشتركة عن استهداف ناقلة جند إسرائيلية شرق البريج بصاروخ موجه من نوع كورنيت.

وأفاد مصدر في المقاومة الفلسطينية أن عمليتي استهداف الجيب والناقلة موثقة بمقطع فيديو، يظهر استهداف كلاً من الآليتين.

ما هو صاروخ الكورنيت؟

وصاروخ الكورنيت من أبرز القذائف الصاروخية الموجهة المضادة للدروع والتحصينات، ويعتمد الصاروخ على نظام ليزر للتوجيه مع مناعة عالية ضد التشويش، ويحمل رأسا شديد الانفجار ذي قدرة اختراق تدميرية.

وبإمكان الصاروخ التعامل مع أهداف برية متنوعة، بين الثابت والمتحرك، كالدبابات والعربات المدرعة والمخابئ والتحصينات، كما يمكنه إسقاط الطائرات ذات العلو المنخفض، خاصة الطائرات المروحية.

ويبلغ قطر الصاروخ مئة واثنين وخمسين ميليمتر، وطوله ألف ومئتا ميليمتر، وتفوق سرعته سرعة الصوت، ويتراوح مداه بين مئة متر وخمسة آلاف وخمس مئة متر.

ويعتمد الصاروخ على نظام دفع بالوقود الصلب بمخرجين للعادم بكل جانب، يمنحانه ميزة الدوران حول نفسه عند الانطلاق نحو هدفه، ما يزيد من استقراره خلال الطيران.

والصاروخ مجهز برأس حربي شديد الانفجار زنته سبعة كلوغرامات، وذو قدرة اختراق تدميرية تتراوح بين ألف وألفين ومئتي ميليمتر من المواد المصفحة، وثلاثة أمتار من الخرسانة المسلحة.

ويمكن إطلاق الصاروخ من على حامل ثلاثي الأذرع، أو من على ظهر عربة مزودة بقاعدة إطلاق.

ومنذ أمس السبت، استشهد 10 فلسطينيين بينهم سيدة حامل، وجرح 47 آخرين، جراء الغارات الإسرائيلية ؛ فيما قُتل مستوطن يهودي، إثر سقوط صاروخ أُطلق من غزة، على منزل، في مدينة عسقلان.



وقال الجيش الإسرائيلي، إنه استهدف أكثر من 120 موقعا لحركتي حماس والجهاد الإسلامي، مشيرا في ذات الوقت إلى أن نحو 250 صاروخا أُطلقت من غزة باتجاه البلدات والمدن الإسرائيلية المحاذية للقطاع.



وبدأ التصعيد، يوم الجمعة بعدما قتل الجيش الإسرائيلي 4 فلسطينيين وأصاب 51 آخرين، جراء قصفه موقعا لحركة "حماس"، واعتداء قواته على متظاهرين مشاركين في فعاليات مسيرة "العودة.



وردت الفصائل الفلسطينية، من خلال ما يعرف بـ"غرفة العمليات المشتركة"، صباح السبت، بإطلاق صواريخ على إسرائيل.





