سرايا القدس تزف 4 من مجاهديها ارتقوا خلال العدوان بغزة والوسطى

زفت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى علياء المجد والخلود أربعة من مجاهديها الأبطال اللذين ارتقوا خلال العدوان الصهيوني على غزة في استهدافين صهيونيين منفصلين بغزة والوسطى.

وقالت السرايا :" أن الشهيدين المجاهدين "محمود صبحي عيسى" (26 عاماً)، و " فوزي عبد الحليم بوادي" (24 عاماً) من سكان البريج، ارتقيا فجر اليوم الأحد 30 شعبان 1440 هـ الموافق 2019/05/05م، بقصف صهيوني استهدفهما بمخيم البريج وسط القطاع، وأن الشهيدين المجاهدين: "بلال محمد البنا" (28 عاماً)، و "عبد الله نوفل أبو العطا" (21 عاماً)، من سكان الشجاعية، ارتقيا ظهر اليوم الأحد بقصف صهيوني استهدفهما شرق الشجاعية شرق غزة.

وأكدت سرايا القدس أن دماء الشهداء ستبقى سراجاً منيراً للمجاهدين نحو درب العزة والكرامة، مشددةً على المضي قدماً في نهج المقاومة حتى تحرير كامل فلسطين الحبيبة.