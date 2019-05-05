"الكهرباء" تصدر بيانًا حول العدوان على غزة

أكدت شركة توزيع الكهرباء في قطاع غزة، أن طواقمها الميدانية منذ بدء العدوان الإسرائيلي واصلت تقديم خدماتها الأساسية والتجاوب مع العديد من الإشارات والتبليغات.

وذكرت الشركة في بيان صحفي، أن مجموع الاتصالات الواردة عبر الرقم 133 بلغ خلال 24 ساعة الماضية من تاريخ 4/5/2019، وحتى صباح يوم الأحد 5/5/2019، (471) اتصال، وأكثر من (71) إشارة صيانة من مختلف المحافظات، حيث تم التعامل معها جميعا.

وأضافت أنها تعاملت بشكل مباشر وسريع مع العديد من الإشارات الطارئة الواردة من أماكن الاستهداف ومحيطها، وذلك بغرض إزالة الخطر وتأمين المواطنين وتوصيل الكهرباء بعد إعادة ربط وإصلاح الخطوط، وما زالت طواقمنا تعمل حتى اللحظة.

وبينت أن لجنة الطوارئ المركزية ولجانها الفرعية في مختلف المحافظات تعمل على مدار الساعة لضمان استمرار خدمات الشركة الأساسية، والشركة تدعوا المواطنين للتواصل معها من خلال الرقم 133 للتبليغ عن أي طارئ.

وأدانت الشركة الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على غزة، داعية المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية لسرعة التحرك لإيقافه.

ونوهت إلى أن العدوان أحدث أضرار بالغة وخسائر جسيمة في شبكة الكهرباء في مختلف المحافظات، إضافة إلى أضرار في مبني الشركة بمحافظة خانيونس وبعض آليات الشركة نتيجة استهداف أماكن مجاورة، ولجنة الطوارئ تقوم حاليا بحصر دقيق لحجم ومقدار الخسائر.

ودعت الشركة المواطنين إلى تجنب الاقتراب من مكونات شبكة الكهرباء من كوابل ومحولات وأعمدة متعطلة حفاظا على حياتهم من خطر الكهرباء، وللسماح لطواقم الشركة من التحرك بسهولة لتأمين خطرها وإعادة إصلاحها، وهي تتمني السلامة للجميع.