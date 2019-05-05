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الكابنت يقرر توسيع الرد العسكري ضد غزة ويعزز قواته على الحدود

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 15:29 - 05 مايو 2019
مدفعية إسرائيلية مدفعية إسرائيلية
بنك فلسطين
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قرر المجلس العسكري الإسرائيلي المصغر (الكابينت) مساء اليوم الأحد توسيع العدوان العسكري ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بعد مقتل 3 جنود إسرائيليين ومستوطن بصواريخ المقاومة التي استهدفت مستوطنات غلاف غزة.

وذكرت وسائل الاعلام الإسرائيلية، بأن المجلس الأمني المصغر (الكابينت) برئاسة بنيامين نتنياهو أعطى تعليماته لقوات الجيش لتوسيع وتكثيف العمليات العسكرية ضد قطاع غزة.

وأشارت وسائل الاعلام الإسرائيلي بأن (الكابينت) أعطى تعليماته للجيش لتعزيز قواته على الحدود مع قطاع غزة.

وكانت المقاومة الفلسطينية ردت على جرائم الجيش الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا بقصف مستوطنات غلاف غزة بعشرات القذائف الصاروخية واستهداف آلية عسكرية بصاروخ كورنيت ما أدى لمقتل 3 مستوطنين وإصابة العشرات بجراح مختلفة.

 

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