غزة تكسر رؤوس الإسرائيليين: مقتل 3 مستوطنين وعشرات الإصابات بصواريخ المقاومة

لازالت قوات الاحتلال الإسرائيلي تتكبد خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات المادية على وقع ضربات المقاومة الفلسطينية الباسلة، التي ترد الصاع صاعين رداً على سياسية وعنجهية الاحتلال الإسرائيلي الذي يستهدف الحجر والشجر في قطاع غزة الصامد.

وعلى الرغم من فرض الاحتلال الإسرائيلي رقابة عسكرية على الإعلام الإسرائيلي بشأن خسائرهم، إلا أن الإعلام العبري أقر بمقتل 3 مستوطنين منذ أمس السبت.

كما، وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن آلية عسكرية إسرائيلية دمرت شرق بيت حانون، بصاروخ كورنيت للمقاومة الفلسطينية.

وذكرت مصادر خاصة في المقاومة الفلسطينية أن المقاومين تمكنوا من استهداف آلية بشكل مباشر بصاروخ كورنيت مما أدى لاشتعال النيران فيها.

فيما اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي باستهداف آلية عسكرية قرب موقع ناحل عوز شمال شرق غزة، مؤكداً وقوع إصابة ميؤوس منها لسائق السيارة.

وقُتل إسرائيليان، وأصيب أربعة بينهم جنديان إصابات اثنين منهم خطيرة، اليوم الأحد، بسقوط صواريخ وقذائف هاون على عسقلان ومحيط معبر بيت حانون "إيرز" شمال قطاع غزة، ليرتفع عدد الإسرائيليين القتلى منذ تصاعد الأوضاع (صباح السبت) في محيط قطاع غزة إلى ثلاثة قتلى.

وأعلن الأطباء في مستشفى "برزلاي" في عسقلان مقتل إسرائيليين وإصابة اثنين آخرين بجروح خطيرة، جراء رشقة الصواريخ التي أطلقت بعد ظهر اليوم باتجاه مدن ومستوطنات الجنوب.

كما أصيب إسرائيليان بجروح خطيرة وثالث بجروح متوسطة بسقوط صواريخ في الجنوب.

وذكرت مصادر عبرية، أن أحد الإسرائيليين قتل نتيجة لسقوط صاروخ على مصنع في عسقلان، بينما قتل الآخر جراء إصابة مباشرة بسيارته عند مفترق "إيرز" شمال القطاع.

في سياق مواز، أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة جنديين بشظايا صاروخ سقط في محيط قطاع غزة، مشيرا إلى أن إصابتهما ما بين متوسطة إلى طفيفة.

ودوّت صافرات الانذار خلال الساعة الماضية في مستوطنات غلاف غزة، ومدينة عسقلان، و"ريشون لتسيون" جنوب تل أبيب، و"رحفوت"، كذلك دوّت صافرات الإنذار في مدينة بئر السبع وبلدة عراد في النقب.

ودوّت صافرات الانذار خلال الساعة الماضية في مستوطنات غلاف غزة، ومدينة عسقلان، و"ريشون لتسيون" جنوب تل أبيب، و"رحفوت"، كذلك دوّت صافرات الإنذار في مدينة بئر السبع وبلدة عراد في النقب.

ولقي مستوطن مصرعه أمس وأصيب أكثر من 40 آخرين، جراء سقوط العشرات من صواريخ المقاومة على مناطق "غلاف غزة"، ردًا على العدوان الإسرائيلي المستمر، فيما دُعي لاجتماع طارئ لـ"الكابينت" لبحث التصعيد.

وأفادت مصادر عبرية أن مستوطنا قتل جراء سقوط صاروخ بشكل مباشر على مبنى في مدينة عسقلان.

وأعلنت الغرفة المشتركة في بيان لها أنها أطلقت 50 صاروخا دفعة واحدة نحو عسقلان ردا على تمادي الاحتلال في عدوانه واستهدافه البيوت الآمنة.

وواصلت المقاومة طوال ساعات الليل دك مستوطنات ومواقع الاحتلال في غلاف غزة بعشرات الصواريخ.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أكدت إصابة نحو 41 مستوطنا جراء سقوط الصواريخ على مستوطنات الغلاف خلال يوم السبت.

وذكرت الصحيفة أن إصابة أحد الإسرائيليين وصفت بالخطيرة، وآخر متوسطة، و24 طفيفة و15 بالصدمة.

وأشارت إلى أن أكثر من 300 صاروخ أطلق باتجاه المدن الجنوبية منذ الصباح متسببة بأضرار كبيرة وستة إصابات.

وقالت إن إحدى الإصابات كانت خطيرة لمستوطنة في "كريات غات"، بعد إصابتها بشظايا في الرأس والأطراف، والأخرى لمستوطن في عسقلان، أصيب بجراح متوسطة جراء شظايا صاروخ آخر.

في حين، سقطت عدة صواريخ داخل مناطق مأهولة في عسقلان وكريات غات وغيرهما، وأصاب أحدها منزلًا بشكل مباشر في عسقلان، وأصاب آخر منزلاً في "كريات غات".

وكشفت الصحيفة الإسرائيلية عن هروب 25% من مستوطني "غلاف غزة" من منازلهم إلى مناطق بعيدة حتى عودة الهدوء.

وأعلنت غالبية المدن والبلدان الجنوبية وحتى مدن الوسط عن فتح الملاجئ أمام المستوطنين.

ومنذ صباح اليوم قصفت المقاومة المستوطنات والمواقع العسكرية الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة بعشرات الصواريخ، ردًا على العدوان الإسرائيلي المستمر.

ولازالت قوات الاحتلال مستمرة في قصف مواقع للمقاومة وأراضٍ زراعية منذ الصباح، الأمر الذي أدى لاستشهاد مواطن وإصابة عدد آخر.

واستشهد منذ أمس 10 مواطنين بينهم طفلة رضيعة ووالدتها في القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.