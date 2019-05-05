الجهاد الإسلامي : استمرار قصف المنازل والمنشآت المدنية سيقابل برد مماثل

أكد حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين "أن المقاومة مستعدة لخوض مواجهة مفتوحة وقادرة على فتح جبهة واسعة المدى دفاعا عن شعبنا وأرضنا".

وشددت الحركة في بيان صحفي تلقت فلسطين اليوم نسخة عنه على أن استمرار العدو في قصف المواقع والمنشآت المدنية والصناعية سيقابل برد مماثل وواسع النطاق لن تأمن منه مستوطنة ولا منطقة داخل الأرض المحتلة."



وجددت الجهاد تأكيدها "أنها ستدافع عن إرادة الحياة وحق شعبنا في الأمن والحياة بكرامة دونما حصار ولا عدوان ، وطالما يمعن الاحتلال في حرمان شعبنا من هذا الحق أمام سمع وبصر العالم والهيئات الأممية والدولية فعليه ألا يتوقع أو ينتظر الهدوء"