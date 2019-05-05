ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

6 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

الجهاد الإسلامي : استمرار قصف المنازل والمنشآت المدنية سيقابل برد مماثل

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 14:10 - 05 مايو 2019
سرايا القدس سرايا القدس
بنك فلسطين
مشاركة

أكد حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين "أن المقاومة مستعدة لخوض مواجهة مفتوحة وقادرة على فتح جبهة واسعة المدى دفاعا عن شعبنا وأرضنا".

وشددت الحركة في بيان صحفي تلقت فلسطين اليوم نسخة عنه على أن استمرار العدو في قصف المواقع والمنشآت المدنية والصناعية سيقابل برد مماثل وواسع النطاق لن تأمن منه مستوطنة ولا منطقة داخل الأرض المحتلة."
 

وجددت الجهاد تأكيدها "أنها ستدافع عن إرادة الحياة وحق شعبنا في الأمن والحياة بكرامة دونما حصار ولا عدوان ، وطالما يمعن الاحتلال في حرمان شعبنا من هذا الحق أمام سمع وبصر العالم والهيئات الأممية والدولية فعليه ألا يتوقع أو ينتظر الهدوء"

متعلقات