إصابة 4 مستوطنين مابين حرجة وخطيرة جراء قصف المقاومة لعسقلان

أعلنت وسائل إعلام "إسرائيلية" اليوم الأحد، إصابة 4 مستوطنين أحدهم بجراح حرجة واثنان خطيرة جراء سقوط صواريخ المقاومة الفلسطينية على مدينة عسقلان.

وذكرت القناة 13 العبرية إن 4 مستوطنين أصيبوا جراء سقوط صاروخ على مصنع في مدينة عسقلان بينها إصابة حرجة واثنان خطيرة ورابع متوسطة.

وكانت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة الفلسطينية قد أعلنت اليوم عن قصفها بئر السبع وعسقلان بعشرات الصواريخ.

وأكدت الغرفة المشتركة، أن القصف جاء رداً على قصف البيوت الآمنة في قطاع غزة.

وحذرت الغرفة المشتركة العدو من الاستمرار في هذه السياسة.

وكان سبعة شهداء بينهم أم وجنينها وطفلتها الرضيعة قد استشهدوا جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ أمس.