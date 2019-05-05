لحظة بلحظة: فلسطين اليوم تتابع القصف "الإسرائيلي" على قطاع غزة

الزوارق الحربية الاسرائيلية تقصف شاطئ بحر غزة بعدد من قذائفها

الصحة: 7 شهداء و70 جريحاً جراء التصعيد الإسرائيلي المستمر لليوم الثاني على قطاع غزة

استهداف منزل يعود لعائلة أبو شهلا في خانيونس

استهداف منزل لعائلة عقل في شارع 20 بالنصيرات وسط قطاع غزة بصاروخ استطلاع وآخر حربي

صافرات الانذار تدوي في جنوب اسرائيل

نتنياهو: اعطيت امرا للمدفعية وسلاح الجو بمواصلة قصف غزة

المتحدث باسم حركة الجهاد الاسلامي مصعب البريم : لن يكون هناك تهدئة الا بعد تحقيق شروط المقاومة

إصابة خمس مواطنين جراء غارة اسرائيلية شمال قطاع غزة

المقاومة تطلق رشقة صواريخ من رفح تجاه الأراضي المحتلة

قصف ورشة حدادة في حي الزيتون جنوب مدينة غزة

طائرات الاحتلال تستهدف مجموعة من المواطنين شرق غزة

غارة إسرائيلية قرب الميناء غرب مدينة غزة

الإعلام العبري: فتح الملاجئ في منطقة ريشون لتسيون في محيط تل أبيب

صافرات انذار في غلاف غزة والمقاومة تواصل اطلاق الصواريخ