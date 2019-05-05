الاحتلال يدمر مقر جمعية أرض السلام للإغاثة والتنمية بغزة

دانت جمعية أرض السلام للتنمية والتطوير المجتمعي، تدمير طائرات الاحتلال الإسرائيلي، لمقرها بعمارة الخزندار، وسط مدينة غزة.

وأشارت الجمعية في بيانٍ لها، إلى أن عملها ينصب في تقديم معونات ومشاريع اغاثية للمجتمع الغزي، الذي يفرض الاحتلال الإسرائيلي حصاراً عليه للعام الثالث عشر على التوالي.

وقالت الجمعية :" إن استهداف وتدمير مقرنا محاولةٌ إسرائيلية يائسة للتشويش على جهودنا الخيرية والاغاثية لأهلنا المحاصرين".

ودعا البيان "الخيّرين في الأمة العربية والإسلامية إلى مد يد العون للجمعية، كي تنهض بدورها ورسالتها من جديد".