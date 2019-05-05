الجهاد الإسلامي: المقاومة لن تتخلى عن حقها في الرد على الإرهاب الإسرائيلي

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، صباح اليوم، أن المقاومة الفلسطينية لن تتخلى عن حقها في الرد على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة ، والدفاع عن أبناء شعبنا من الأطفال والرضع والنساء والشيوخ الذين تستباح دماؤهم على يد القتلة الإرهابيين، والذي سيتم مقابلتها بقوة وإصرار حتى يتوقف العدوان.

وقال الحركة في تصريح مكتوب وصل "فلسطين اليوم" نسخة منه، أن طيران الارهاب الإسرائيلي يواصل قصف المباني والمنشآت المدنية ومكاتب الصحافة والإعلام وتدمير العمارات السكنية ، والتي ستبقى شاهدة على حجم الجريمة التي ما كان لها أن تمتد وتستمر لولا تبلد الضمائر وعجز الهيئات الدولية التي لا تحرك ساكناً في ملاحقة ومحاكمة مجرمي الحرب.

بِسم الله الرحمن الرحيم

تصريح صحفي

في جريمة حرب واضحة يواصل طيران الاٍرهاب الاسرائيلي قصف المباني والمنشآت المدنية ومكاتب الصحافة والإعلام ، وتدمير العمارات السكنية.

إن هذه الاعتداءات ستبقى شاهدة على حجم الجريمة التي ما كان لها أن تمتد وتستمر لولا تبلّد الضمائر وعجز الهيئات الدولية التي لا تحرك ساكنا في ملاحقة ومحاكمة مجرمي الحرب.

إن المقاومة الفلسطينية لن تتخلى عن حقها في الرد على هذه الجرائم والدفاع عن أبناء شعبنا من الأطفال والرضع والنساء والشيوخ الذين تُستباح دماؤهم على يد القتلة الإرهابيين ، وستقابلها بقوة وإصرار حتى يتوقف العدوان .

المكتب الاعلامي

لحركة الجهاد الاسلامي في فلسطين

الأحد 30 شعبان 1440هـ، 2019/5/5م