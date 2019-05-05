الطقس: أجواء حارة وجافة والتحذير من التعرض لأشعة الشمس المباشرة

توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو، اليوم الأحد، حارا الى شديد الحرارة وجافا ومغبرا، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة يكون الجو حارا نسبيا الى حار، والرياح شمالية شرقية الى جنوبية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغدا الاثنين، يكون الجو شديد الحرارة وجافا ومغبرا، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

أما الثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا وربيعيا لطيفا في ساعات النهار باردا نسبيا الى بارد في ساعات المساء والليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

والاربعاء المقبل، يكون الجو غائما جزئيا وربيعيا لطيفا في ساعات النهار باردا نسبيا الى بارد في ساعات المساء والليل خاصة فوق المرتفعات الجبلية، ويطرأ انخفاض طفيف آخر على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين يومي الأحد والاثنين من التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، خاصة اثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصرا، محذرة أيضا من خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.