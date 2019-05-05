شهيدان من سرايا القدس في قصف إسرائيلي بالبريج يرفع عدد الشهداء إلى 7

استشهد مقاومان من سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، فجر اليوم، في قصف إسرائيلي استهدفهما في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وزفت السرايا في بيان لهما الشهيدان، محمود صبحي عيسى 26 عاماً، والشهيد فوزي عبد الحليم بوادي 24 عاماً.

وأكدت السرايا أن دماء الشهداء ستبقى سراجاً منيراً للمجاهدين نحو درب العزة والكرامة، وعلى المضي قدماً في نهج المقاومة حتى تحرير كامل فلسطين الحبيبة.

واستشهد أمس، خمسة مواطنين بينهم الطفلة الرضيعة صبا أبو عرار ووالدتها الحامل، "فلسطين أبو عرار"، وإصابة نحو 40 مواطناً.

ودمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية خمس بنايات سنية تحوى مكاتب إعلامية وجمعيات خيرية بمدينة غزة، ملحقة أضرار جسمية في منازل وممتلكات المواطنين.

نص بيان سرايا القدس

{مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُم مَّن قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُم مَّن يَنتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلاً}

بيان عسكري صادر عن سرايا القدس

سرايا القدس تزف مجاهدين ارتقيا إثر قصف صهيوني وسط القطاع

بكل آيات الجهاد والانتصار، تزف سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين إلى علياء المجد والخلود، شهيديها المجاهدين:

"محمود صبحي عيسى"

" 26 عاماً"، أحد مجاهدي سرايا القدس بلواء الوسطى

"فوزي عبد الحليم بوادي"

" 24 عاماً"، أحد مجاهدي سرايا القدس بلواء الوسطى

اللذين ارتقيا إلى العلا شهيدين – بإذن الله تعالى على درب الجهاد والمقاومة في ميدان الشرف والعزة والكبرياء فجر اليوم الأحد 30 شعبان 1440 هـ الموافق 2019/05/05م، بقصف صهيوني استهدفهما بمخيم البريج وسط القطاع.

إننا في سرايا القدس إذ نزف شهيدينا المجاهدين، لنؤكد على أن دماء الشهداء ستبقى سراجاً منيراً للمجاهدين نحو درب العزة والكرامة، وعلى المضي قدماً في نهج المقاومة حتى تحرير كامل فلسطين الحبيبة.

سرايـا القدس

الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين

الأحد 30 شعبان 1440 هـ

الموافق 05/05/2019م