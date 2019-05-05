الغرفة المشتركة تدرس توسيع دائرة الرد على العدوان الإسرائيلي

أعلنت الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة في قطاع غزة، الليلة أنها وجهت ضربة صاروخية كبيرة لمدينة عسقلان المحتلة تشمل إطلاق 50 صاروخا ردا على جرائم الاحتلال وتماديه في استهداف البيوت الآمنة.

وصرَّحت الغرفة المشتركة الليلة أنه نظرًا لإصرار العدو على استهداف البيوت الآمنة فإن المقاومة قررت الرد على جرائم الاحتلال بشكل غير مسبوق".

وأعلنت أنها تدرس توسيع مدى القصف إلى ما بعد ٤٠ كم خلال الساعات القادمة اذا ما استمر العدوان.

وتواصل المقاتلات الإسرائيلية منذ صباح السبت، شن غارات عنيفة على أهداف متفرقة ومواقع تتبع لفصائل المقاومة الفلسطينية في أنحاء قطاع غزة

يأتي ذلك في إطار موجة تصعيد بدأت صباح السبت، حيث قصفت الطائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلية عدة أهداف في غزة، ما أسفر عن استشهاد 5 فلسطينيين وإصابة أكثر من 40 آخرين.

وتبذل الأمم المتحدة مع مصر وجميع الأطراف جهودا من أجل تهدئة الوضع في غزة، وفق تصريح صحفي أصدره المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف .