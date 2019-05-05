شهداء الأقصى: تضحيات شعبنا منارة تزود بها الثوار وعزيمتهم

أكد الناطق أبو جهاد الناطق باسم كتائب شهداء الأقصى- جيش العاصفة الذراع العسكري لحركة فتح، أن تضحيات شعبنا ستبقى منارة تزود بها الثوار وعزيمتهم ولن تثنيهم عن أداء واجبهم الوطني في حماية أبناء شعبنا.

وقال المتحدث في بيان صحفي، :" نؤكد أن كفاحنا مستمراً حتى نيل الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وسيبقى خيارنا الكفاح المسلح حتى الاستقلال.

وأضاف نؤكد إننا ما زلنا نرد على جرائم الاحتلال بالتوافق مع فصائل المقاومة للجم العدوان الصهيوني الذي يمارسه بحق أبناء شعبنا الفلسطيني .