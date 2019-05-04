التعليم يعلن عن تعليق الدراسة غداً الأحد في جميع المدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة عن تعطيل الدراسة غداً الأحد، بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

يشار إلى أن أربعة مواطنين استشهدوا وعشرات المواطنين اصيبوا خلال العدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.