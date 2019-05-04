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التعليم يعلن عن تعليق الدراسة غداً الأحد في جميع المدارس

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 22:34 - 04 مايو 2019
إضراب مدارس حكومية إضراب مدارس حكومية
بنك فلسطين
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أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي في غزة عن تعطيل الدراسة غداً الأحد، بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

يشار إلى أن أربعة مواطنين استشهدوا وعشرات المواطنين اصيبوا خلال العدوان الاسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

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